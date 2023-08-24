خبير أمني: يجب على الدولة إنشاء موقع تفاعلي للتوعية من مخاطر الإنترنت 

لا تزال جرائم الإنترنت وعمليات النصب الذي يقع في شباكها العديد من الأشخاص والمواطنين الذين يجهلون الاستخدام الأمثل للإنترنت فيقعون فريسة لمافيا النصب على الإنترنت سواء بالسرقة مثل مواقع الربح من على الإنترنت كموقع الـ هوج بول أو مواقع الاستيلاء على بياناتهم البنكية من خلال مواقع غير موثوق فيها.

مسئولية التوعية من مخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن

شدد اللواء محمود الرشيدي الخبير الأمني في حوار خاص مع بوابة الوفد الإلكترونية على مسئولية التوعية من مخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن لهذه المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي على عاتق الدولة قائلًا، مؤكدًا بأن التوعية جزء كبير منها على عاتق الدولة في المقام الأول والأسرة والمجتمع.

موقع تفاعلي على الإنترنت

وطالب اللواء محمود الرشيدي الدولة بأن تنشئ موقع تفاعلي على الإنترنت بحيث يرجع إليه أي مواطن عند استخدامه لأي موقع غير موثوق فيه عبر الإنترنت ويستفسر عن مصدره قبل أن يدفع أمواله وتجارته فيتأكد من هذا الموقع وتخبره الدولة ممثلة في الموقع التفاعلي بأن هذا صادق أم كاذب وبناءًا عليه يتعامل مع الموقع أم لا، مشيرًا بأن هناك كثير من المواطنين ينساقون وراء الطمع وفي النهاية ولا نلومن إلا أنفسنا.