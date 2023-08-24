كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بعيد المدى

أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس بتوقيت كوريا، أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا بعيد المدى، وفق روسيا اليوم.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي في بيان رسمي، بأن عملية الإطلاق شملت وفقا للإعلان الكوري الشمالي "مركبة إطلاق فضائية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت اليابان في وقت سابق أن كوريا الشمالية أبلغتها بمخططها لإطلاق قمر صناعي خلال الأيام المقبلة.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا يعتقد أنه الحامل لأول قمر صناعي لأغراض الاستطلاع، وذلك بحسب ما ذكرته منظومات الإنذار اليابانية التي كانت تتحضر لهذا الإطلاق بعد إخطارها من بيونغ يانغ.

وتمتد عملية الإطلاق المذكورة (23 أغسطس في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو) من تاريخها المذكور وحتى 31 أغسطس، وأصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته بوضع منظومات الدفاع الصاروخية في البلاد في حالة التأهب الكاملة.