قوافل شاملة من جامعة قناة السويس لأبناء جنوب سيناء

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن انطلاق قوافل الجامعة الشاملة إلى قرى ومراكز ومدن محافظات الإسماعيلية، والسويس وجنوب سيناء؛ لتقديم خدماتها المجانية فى المجالات الطبية، والتثقيف الصحي، والبرامج التوعوية والتثقيفية، والإرشاد الزراعي وغيرها من الخدمات المجتمعية الدالة على حرص الجامعة على القيام بدورها ومسؤوليتها المجتمعية.

و انطلقت أولى هذه القوافل إلى مركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية يوم31 يوليو الماضى، وتتوجه قافلتان إلى محافظة السويس يومي 28 أغسطس الحالي، و6 نوفمبر 2023، وقافلتان إلى محافظة جنوب سيناء الأولى يوم 25 سبتمبر، والثانية في 18 ديسمبر 2023.

وبمحافظة الإسماعيلية- يتم تنفيذ 5 قوافل شاملة، ويوم 11 سبتمبر القادم بمركز ومدينة القنطرة غرب، ومركز ومدينة فايد يوم 9 أكتوبر، وفي 23 أكتوبر بمركز ومدينة أبو صوير، ويوم 20 نوفمبر بمركز ومدينة الإسماعيلية، وفي 4 ديسمبر بمركز ومدينة التل الكبير.