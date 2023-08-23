عمره 4 سنوات.. مصرع طفل غرقًا بالشرقية

لقي طفل مصرعه، بعد غرقه بترعة بنطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغ يفيد ورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي بوصول " و م " 4 سنوات، ومقيم بمركز ههيا جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية مصرع الطفل غرقا بمياه ترعة وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.