مصرع شاب وإصابة طفل بحادث تصادم في الشرقية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، بعد مصرعة إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارة نقل ودراجة نارية بطريق" الكسارة - الصالحية الجديدة" بمحافظة الشرقية، كما أصيب طفل بسحجات وكدمات بسبب الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق " الكسارة- الصالحية الجديدة "، وعلى الفور توجهت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وبعد الفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل ودراجة نارية، مما أسفر عن مصرع " أحمد ع أ " 22 عاما مقيم الكسارة وإصابة " أحمد س" 15 عاما مقيم الصالحية، بسحجات وكدمات متفرقة، تم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية المركزى، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، للمصاب.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة المختصة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.