محافظ الوادي الجديد يكلف الكومي يتسيير أعمال مديرية الطب البيطري

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تكليف الدكتور عصام محمد الكومي لتسيير أعمال مدير مديرية الطب البيطري، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة طبقًا لأحكام القانون.

وجاء هذا التكليف بعد بلوغ الدكتور ناجي محمد عوض، المدير السابق للمديرية، سن القانونية. قدم محافظ الوادي الجديد شكره وتقديره للدكتور ناجي عوض على جهوده المتميزة خلال فترة عمله. وتمنى التوفيق والسداد للجميع في خدمة قطاع الطب البيطري بالمحافظة.

يأتي تعيين الدكتور عصام محمد الكومي في هذا المنصب استنادًا إلى خبراته وكفاءته في مجال الطب البيطري. وسوف يتولى مسؤولية إدارة المديرية وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالرعاية الصحية للحيوانات وفحوص المرضى والوقاية من الأمراض المعدية.

تعد مهمة المديرية البيطرية ذات أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الحيوانات والمساهمة في ضمان سلامة المنتجات الغذائية الحيوانية للمواطنين. وبالاعتماد على خبرات الدكتور الكومي، من المتوقع أن يستمر تقديم خدمات طبية متميزة وفحوصات دقيقة للحيوانات بكفاءة واحترافية.

تهدف قيادة الوادي الجديد إلى تعزيز القدرات وتحسين جودة الخدمات البيطرية المقدمة للمجتمع المحلي. ومن المؤمل أن يتعاون الدكتور الكومي مع فريق عمله في تنفيذ برامج صحة الحيوانات والوقاية من الأمراض، وذلك تحت إشراف إدارة المحافظة.

تحمل هذه التكليفات مسؤولية كبيرة للدكتور الكومي، ومن المتوقع أن يعمل بجدية وإخلاص لتطوير القطاع البيطري وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لتعزيز الجودة في الرعاية الصحية للحيوانات.

من المتوقع أن يسهم تعيين الدكتور الكومي في تعزيز قطاع الطب البيطري بالمحافظة وتقديم خدمات ذات جودة عالية لصحة الحيوانات والسكان. ويأمل الجميع بأن يحقق الدكتور الكومي نجاحًا كبيرًا في مسؤولياته الجديدة وأن يكون قائدًا يمثل الاهتمام والرعاية الكافية للقطاع البيطري في المحافظة.