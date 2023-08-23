"بحوث البساتين" يواصل التدريب الصيفي المجاني لطلاب الجامعات

واصل معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية تدريب طلاب الجامعات لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل.

أكد الدكتور أحمد حلمي، مدير المعهد، أن المعهد ينظم خلال هذا الأسبوع البرنامج تدريبى لطلاب قسمى الإنتاج النباتي وقسم البساتين من كليات الزراعة للجامعات المصرية المختلفة.

حيث تضمن البرنامج التدريبى تدريب الطلاب على الأعمال الفنية الزراعية وأعمال المشاتل وعمليات الإكثار بالطرق العادية وبنظام زراعة الأنسجة وتضمن أيضًا التعريف بدور وزارة الزراعة فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية والتى تتضمن التوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج الزراعى.

وحدات المعهد البحثية

كما تم التعريف أيضًا بأقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع الزراعة لمواجهة التغيرات المناخية المتطرفة ومساهمة المعهد فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الاستيراد والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تداول المنتج الزراعي البستانى وكيفية تقليل الفاقد من مرحلة الجمع حتى وصول المنتج للمستهلك.

وأوضح الدكتور رمضان محمد، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن البرنامج التدريبى يهدف إلى زيادة وعى الطلاب بكيفية التغلب على الآثار المناخية المتغيرة بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

كما تم التدريب بأفرع المعهد المختلفة على مستوى الجمهورية وكذلك المزارع البحثية التابعة للمعهد.