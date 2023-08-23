الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس وزراء الهند: اقترحنا عضوية دائمة للاتحاد الإفريقي بمجموعة العشرين

رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند

قال ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إن قمة بريكس المنعقدة في الوقت الراهن بجنوب إفريقيا، تبحث إنشاء شبكات اقتصادية آمنة، وإحداث تغيير إيجابي في حياة مواطني الدول الأعضاء.

قمة بريكس

وأكد رئيس وزراء الهند، خلال كلمته في ثاني أيام القمة بجوهانسبرج، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المجموعة اقترحت منح عضوية دائمة للاتحاد الإفريقي بمجموعة العشرين.

 

ولفت إلى مساعي المجموعة لتوسيع الأعمال الشبابية، كما شدد على أهمية التعاون بشأن منتدى استكشاف الفضاء والأبحاث العلمية.

رئيس وزراء الهند

واستعرض أبرز إسهامات بلاده على الساحة الدولية، أبرزها تقديم بلاده شبكة للقاحات الطبية العالمية، وسعيها لتعزيز التعاون بين دول بريكس في مجالات التعليم، وإنشاء منظمة لتبادل المعرفة بين تلاميذ المدارس.

 

وأوضح أن قمة بريكس تسعى إلى تأمين وحماية الدول الأعضاء، كما تسعى لتحسين مصالحها والعمل على كسر الحواجز وإعادة إحياء الاقتصادات.

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