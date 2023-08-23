حزب الوفد بالفيوم في حالة انعقاد دائم استعدادا للانتخابات الرئاسية

عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الفيوم اجتماعا برئاسة الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة العامة وعضو الهيئة العليا للحزب، لمناقشة جدول الأعمال خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، ورؤساء اللجان المركزية وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء وأعضاء لجنتي الشباب والمرأة بالمحافظة واللجان النوعية بالحرب.

ضم عناصر فاعلة للحزب لها حضور وتواجد شعبي بالفيوم

خلال الاجتماع أكد رئيس اللجنة العامة للوفد بالفيوم أن اللجنة سوف تكون في حالة انعقاد دائم استعدادا للمرحلة القادمة شديدة الأهمية حيث انه من المقرر ان يخوض الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب سباق الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي يتطلب ان تكون كل تشكيلات الحزب في حالة تأهب لتنفيذ ما يطلب منها، موضحا أن هذه الانتخابات سوف تكون فرصة للانتشار والتواجد بين الناس، والتعريف بحزب الوفد ماضيا وحاضرا ومستقبل، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من إعادة تشكيل اللجان المركزية وتدعيمها بعناصر قادرة وفاعلة ولها حضور وتواجد شعبي.

وأوضح عبدالله حمد رئيس لجنة الوفد بمركز سنورس على أنه يعكف حاليا على تشكيل لجنة القبائل العربية طبقا لقرار سابق للحزب، وانه سوف يكون هناك احتفال باكتمال ذلك التشكيل وبداية عمل اللجنة التي ستضم عددا من رموز القبائل العربية في كل أنحاء المحافظة.

كما وجه المجتمعون الشكر لعضو اللجنة ميشيل ميلاد عضو هيئة المكتب ورئيس لجنة خدمة المواطنين على مجهوده في تنظيم يوم طبي داخل المقر ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك من خلال تعاون مشترك بين حزب الوفد ومديرية الصحة بالفيوم وتقرر تنظيم نفس الفعالية في مقار اللجان المركزية المختلفة خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماع، السكرتير العام وعضو الهيئة العليا ابراهيم صالح ونواب رئيس الحزب الدكتور أحمد برعي المتحدث الرسمي للحزب بالمحافظة ومحمد مختار و اماني الشريف وعبدالله حمد رئيس لجنة سنورس، وأحمد عبدالهادي رئيس لجنة اطسا وعاطف الدهشان رئيس لجنة يوسف الصديق، وأعضاء هيئة المكتب ميشيل ميلاد ومحمد البحيرى ورجب ميلاد. ورئيس لجنة المرأة الدكتورة حنان خليل ورئيس لجنة الشباب عبد الرحمن فريد، ورئيس لجنة المرأة بلجنة مركز طامية شيرين فؤاد وسكرتير عام لجنة أبشواي محمد عبد السلام النجار و سنورس عيد محمد عوض و طامية ناصر فيتوري، ورئيس لجنة الصحة الدكتور وليد عبد القوي ونائب رئيس لجنة يوسف الصديق محمد عبد الونيس ودعاء صوفي من لجنة ابشواي.