أطفال باكستانيين معلقين بين السماء والأرض (شاهد)

حوصر سبعة طلاب ومعلمهم، اليوم الثلاثاء، بعد انقطاع أحد السلكيْن الحاملين لعربة تلفريك معلقة على ارتفاع كبير في الجو فوق وادٍ عميق في باكستان.

وعلق الطلاب في التلفريك، صباح الثلاثاء، بينما كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، حيث انقطع أحد السلكين، بينما بدت عربة التلفريك مائلة بشكل خطير ومعلقة بسلك واحد.

وقالت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في بيان: "العربة تعطلت قبل أن ترسل السلطات طائرتين "هليكوبتر" عسكريتين لتنفيذ عملية إنقاذ بعد أن باءت محاولات إصلاح العطل بالفشل".

وقال، شرق رياض ختك، مسؤول الإنقاذ في الموقع: "سلك التلفريك انقطع في منتصف الطريق فوق الوادي، على ارتفاع 274 متراً تقريباً، وأصبح معلقاً بسلك واحد بعد أن انقطع الآخر".

Eight children going to school via chairlift in battagram - Pakistan have been stuck midair since 6:00 AM



The age of kids are between 10-12 with one adult. #Pakistan #Battagram

pic.twitter.com/FjP2M2YOkZ — Discover Pakistan 🇵🇰 | پاکستان (@PakistanNature) August 22, 2023

وأضاف أن مهمة الإنقاذ تعقدت بسبب الرياح العاتية في المنطقة، ولأن أذرع مروحتي الطائرتين تهددان بزيادة زعزعة استقرار العربة.

وفي وقت لاحق، أعلن، أنوار الحق كاكار، رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان، ليل الثلاثاء، إنقاذ الركاب الثمانية الذين كانوا على متن التلفريك الذي تعطل، هم 7 أطفال ومعلمهم.