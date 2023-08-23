الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حسم صفقة محمد صلاح.. مسؤول في اتحاد جدة السعودي يلمح

محمد صلاح
محمد صلاح

ألمح أحمد القطب، عضو إدارة نادي اتحاد جدة السعودي إلى حسم صفقة محمد صلاح في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر القطب صورة للنجم المصري محمد صلاح بقميص اتحاد جدة السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «سناب شات».

وافادت انباء إلى أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي يتواجد في لندن خلال الأيام الماضية لاتمام صفقة محمد صلاح والاتفاق مع ليفربول الانجليزي على جميع بنود العقد.

وكان صلاح خاض مباراتين مع ليفربول الانجليزي في الدوري بالموسم الجديد، وسجّل هدفًا منحه احتلال المركز الخامس في قلئمة الهدافين التاريحيين للنادي.
 

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