ع الطاير

الثلاثاء 22/أغسطس/2023 - 08:49 م 8/22/2023 8:49:41 PM

طوال السنوات القليلة الماضية اهتمت مصر اهتمامًا خاصا بتطوير البنية التحتية الرقمية انطلاقًا من إيمان وعلم بأن المستقبل كله تكنولوجيا المعلومات الاى تى، وأن التحول الرقمى ليس اختيارًا ولا رفاهية وإنما هو تطور حتمى لا يمكن التخلف عنه بحال من الأحوال وبذل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق العمل معه جهودًا كبيرة وأنفقت الدولة استثمارات ضخمة وبسرعة كبيرة أصبحت البنية التحتية الرقمية اكثر من قوية ومصدر فخر واعتزاز لمصر فى المحافل الدولية وأصبحت سرعة الإنترنت وكفاءة الشبكة مسار إعجاب وإشادة عالمية.

وبالأمس اختتم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت زيارته للهند حيث شاركت مصر فى اجتماعات مجموعة العشرين وهو الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى، حيث عقدت 3 جلسات تم خلالها طرح الرؤى وتبادل الخبرات فى مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمى، والأمن السيبرانى، والمهارات الرقمية.

وبالطبع فإن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان يتحدث بكل فخر عن قوة البنية التحتية الرقمية فى مصر انطلاقًا من استراتيجية مصرية متكاملة تتضمن أيضًا مجالات لتطوير الكفاءات، وبناء القدرات الرقمية والتى تبنت مجموعة من الأدوات والخطط منها مبادرات للنشء وجيل المستقبل، فضلًا عن نشر خدمات المحتوى والمعامل المتخصصة فى المحافظات باعتبار أن تطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الداعمة للتحول الرقمى يعد إحدى ركائز استراتيجية مصرالرقمية.

وكانت مشاركة مصر فى اجتماعات قمة العشرين فرصة للقاءات ثنائية مثمرة كان أبرزها لقاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزير الاتصالات الهندى لبحث تعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمى والبنية التحتية الرقمية وتصنيع الإلكترونيات وبناء القدرات الرقمية حيث تناول الاجتماع ايضًا سبل تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين فى يناير الماضى. كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات تصنيع الإلكترونيات وبناء القدرات الرقمية من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالتدريب التابعة للوزارتين وتعزيز التعاون فى مجال البنية التحتية الرقمية الداعمة لعملية التحول الرقمى والتى تشمل المدفوعات الرقمية.

ويعكس اللقاء ومشاركة مصر عمق العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والهند وكانت الأشهر الماضية قد شهدت توسعًا فى عدد من الشركات الهندية فى أعمالها بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وأثنى شرى أشوينى فايشناو الوزير الفيدرالى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية والاتصالات الهندى على التطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة للوزير الهندى إلى زيارة مصر للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى واستكمالا للمباحثات التى عقدت بين الجانبين.

والمعروف أن الهند من الدول المهمة جدًا فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتصنيع والخدمات الإلكترونية والرقمية.