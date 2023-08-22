إنطلاق مبادرة "تحويشة " للإدخار والإقراض بالمنيا

تابعت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، إستضافة مركز شباب البرجاية ، مبادرة تحويشة التى ينفذها المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، والتى ترعاه سيدة مصر الأولى قرينة رئيس الجمهورية ، تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وذلك في إطار دور المجلس القومي للمرأة للمساهمة في رفع المستوى الإقتصادي للطبقات الأكثر احتياجا ، والتى تتماشى مع السياسة العامة , وتحت مظلة مبادرة حياه كريمة للمجلس ، من ضمن المبادرات مبادرة تحويشه "مشروع الإدخار والإقراض"وجاء ذلك بحضور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتورة منال ابو سمرة مقرر المجلس القومي للمرأة فرع المنيا ، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ،ممثلى بنك مصر والشمول المالى ، ومجلس إدارة والعاملين بمركز شباب البرجاية وأعضاء المجلس القومى للمرأة.

وجاءت الفكرة من إطلاق تطبيق "تحويشه" هو تطوير آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعه من السيدات ، بهدف إدخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، والذي سيصبح بديلًا لصندوق الإدخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع ، ويتم ذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

كما يتم إصدار كارت ميزه مجانى ، بالتعاون مع بنك مصر، وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمي و التماشي مع تطورات العصر ، واقيمت فعاليات المبادرة بمركز شباب قرية البرجاية ، وذلك للتعريف بمبادرة تحويشة والتسويق لها بقرية البرجاية والقرى المحيطة بها ، من خلال التعاون بين فرع المجلس القومي بالمنيا ، والميسرات وأعضاء وادارى الفرع والأمانة ، وموظفي بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة

وجاء ذلك من خلال ، مكاتب تمر به السيدات للتعريف بدور وانشطة المجلس جميعها، ثم مكاتب للتعريف بالمبادرة وكيفية الإشتراك واهميتها ، ويلى ذلك مكاتب موظفي بنك مصر لإستخراج كارت ميزه مجانى ، وتنتهى جولة السيدات بإستلام حقيبة بها هدية من مبادرة تحويشه والمجلس القومى للمرأة .

والجدير بالذكر، تزايد اعداد الحضور علي مدار اليومين ، وعلي هامش المبادرة تم استخراج عدد ١٥٠ بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان ، من ضمن التعاون المثمر والممتد بين المجلس القومي للمرأة، و مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.