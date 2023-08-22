أخرهم تمبكتي.. صفقات هزت عرش الشباب بالانتقال إلى الهلال

استكمل المدافع السعودي حسان تمبكتي، مسلسل الانتقالات المدوية من نادي الشباب إلى جاره الهلال بعدما أعلن الأخير تعاقده مع اللاعب في الميركاتو الحالي لمدة أربع سنوات.

ويعد حسان تمبكتي أحد المواهب الدفاعية في الأونة الأخيرة في السعودية وكان محل صراع بين أندية القمة السعودي قبل أن يحسم الهلال الصفقة في الساعات الأخيرة.

انتقال تمبكتي إلى الهلال أثار استياء وغضب كبير، دفع الجماهير للتجمهر أمام النادي والمطالبة برحيل الإدارة لإيقاف مسلسل انتقالات النجوم إلى الهلال التي شهدت أسماء لامعة في الكرة السعودية نستعرضها في السطور التالية.

كانت البداية في ميركاتو 2012 حينما أعلن الهلال التعاقد مع عبدالله عطيف في صفقة مدوية ولكنها لم تكن الوحيدة آنذاك بل ضم "الزعيم"، الحارس إبراهيم زايد على سبيل الإعارة، وبعد 6 أشهر في انتقالات الشتاء ارتدى المدافع الكوري الجنوي كواك تاي القميص الأزرق.

لم يكتف الهلال بالأسماء المذكورة سلفا ليتعاقد في ميركاتو 2014 مع ناصر الشمراني الملقب بالزلزال في صفقة أحدثت صدى كبير في الوسط الرياضي السعودي جعلت “الزعيم” يبتعد على لاعبي الشباب لفترة بلغت أربع سنوات، قبل العودة مرة أخرى وضم هتان باهبري في 2018.

وكان آخر الصفقات الهلالية من الشباب قبل تمبكتي هي المهاجم النيجيري أوديون إيجالو الذي تألق بقميص الليوث ودفع الزعيم لضمه في صيف 2021 قبل أن يرحل في الميركاتو الحالي.