عاجل
وزير النقل: تطوير الموانئ البحرية وإضافة أرصفة جديدة بأطوال 65 كم بأعماق تصل إلى 18 متر وزير النقل: خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

جولة عروض دولية للفيلم القصير ترينو خلال شهر أغسطس

بوابة الوفد الإلكترونية

ينطلق الفيلم القصير ترينو للمخرج نجيب كثير في جولة دولية إذ يشارك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أول فيلم (15 - 22 أغسطس) كما يشارك في النسخة القادمة من مهرجان سينكويست (15 - 30 أغسطس) في سيليكون فالي.

 ويحصل الفيلم على عرضين في مسرح أيكون يوم الجمعة 25 أغسطس الساعة 9:45 مساءً، والعرض الثاني يوم الاثنين 28 أغسطس الساعة 9:30 مساءً. 

ومن المقرر أن يُعرض في مهرجان ريف السينمائي في لبنان الذي يُقام في نهاية شهر أغسطس.

 وكانت جولة الفيلم الدولية قد بدأت في البرتغال إذ شارك في مهرجان أفانكا السينمائي حيث نال ماكس بيمبرتون تنويه خاص لأفضل ممثل.

ويحكي الفيلم قصة طفل صغير يهرب من جسده الفاشل وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه التي شكّلها من مجلات تحضرها له أمه؛ ولكن زوج والدته يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فيتخذ الأم والابن خطوة مهمة قد تغير حياتهما.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي الدولي حيث كان في الاختيارات الرسمية بمسابقة الأفلام القصيرة، كما نافس في مهرجان DOKUFEST الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان Show Me Shorts السينمائي بنيوزيلندا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وترشح لأفضل فيلم طلبة قصير ضمن جوائز الجمعية البريطانية للمصورين السينمائيين.

فيلم ترينو من تأليف وإخراج نجيب كثير، ويشارك في بطولته محمد قريع، ماكس بيمبرتون، كوثر الذوادي، وإلينور كرو. 

نجيب كثير مخرج وسيناريست وموسيقي تونسي يعيش في لندن، درس الموسيقى وهندسة الصوت في جامعة ويست لندن عام 2011، ثم تشعب لدراسة التصوير السينمائي، ويعمل نجيب حاليًا على تطوير أول أفلامه الروائية.

مواد متعلقة

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 2023| استعدادات مكثفة لمسرح الدورة 31

مهرجان العلمين 2023 | عالمية جديدة مع الرابر russ

مشاهدات كليب حوا لتامر حسني وآسيل عمران في 72 ساعة

حماقي يجتاز المليون مشاهدة بـ"ده قلبي ده" ويستمر في صدارة يوتيوب

احمد عصام: تحضيرات حفل عمرو دياب في لبنان استغرقت 3 أشهر وليلة للتاريخ

مهرجان القلعة 2023| لينا شاماميان تشارك في الدورة الـ31

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023| موعد حفل وليد توفيق

محمد حماقي| حضور جماهيري طاغي في حفله الأول بمهرجان قرطاج بتونس