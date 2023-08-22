تمويل 206 آلاف مشروع بقيمة 26.8 مليار جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن برنامج مشروعك مول 206 آلاف مشروع، بقيمة 26.8 مليار جنيه مصري، منذ إنشاؤه في مارس 2015.

برنامج التنمية المحلية والمجتمعية والبشرية «مشروعك»

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن مشروعات برنامج التنمية المحلية والمجتمعية والبشرية «مشروعك»، ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في توفير فرص عمل تتجاوز 1.6 مليون فرصة.

محافظات صعيد مصر

وتابع أن محافظات صعيد مصر، استفادت من نحو 104 ألف مشروع بإجمالي قروض 114 مليار جنيه طيلة فترات المبادرة، وأتاحت أكثر من 996 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية أكد على أهمية برنامج مشروعك وتقديم دراسات الجدوى المبدئية لأصحاب الأفكار وتدريبهم وتأهيلهم في المقار على الخدمات الفنية التي يمكن أن يقوموا بها، وذلك بشراكة استراتيجية مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة شركاء التنمية الآخرين.

وأوضح برنامج التنمية المحلية والمجتمعية والبشرية «مشروعك» جرى تدشينه في الربع الأول من عام 2015، بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية من خلال 260 مقر لمقرات مشروعك بالمحافظات المصرية، بالإضافة إلى المقر الرئيسي للمبادرة في العاصمة الإدارية الجديدة بديوان عام وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.

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