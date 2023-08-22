مبنى إدارة شرق المنصورة لمحو الأمية داخل " سرداب "

يقع أسفل عمارات سكنية في بيئة غير مناسبة

مبنى إدارة شرق المنصورة لمحو الأمية وتعليم الكبار يتردد عليه يوميا أعداد كبيرة من المواطنين نظرا لأنه يخدم مساحة كبيرة من أحياء مدينة المنصورة وعدد من القرى ، وعلى الرغم من الأهمية التي يحظى بها الفرع والأعداد الكبيرة التي تتردد علي إلا أن المبنى لم يعد صالحا بالمرة لاستقبال أحد حتى الموظفين الذين يجلسون داخل المبنى يعانون أشد المعاناة نتيجة وقوع المبنى أسفل أحد العمارات السكنية فيما يشبه "السرداب " .

أصابع اليد

في منطقة جديلة بمدينة المنصورة يقع مبنى إدارة شرق المنصورة لمحو الأمية وتعليم الكبار أسفل احدى العمارات السكنية ، وحتى يصل المتردد على المبنى عليه أن يسلك السلم حتى يصل أسفل المبنى الضيق جدا ، وإذا توجه ونجح في الوصول إلى المبنى يفاجئ بأنه يقع في مساحة ضيقة للغاية حوالي "غرفتين صغيرتين" وتم " حشر " مكاتب الموظفين بصعوبة بالغة في المبنى ، وإذا تردد عدد من الأشخاص لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة على المبنى يكاد من الصعب بل من المستحيل التعامل معهم نتيجة ضيق المكان ، ويضطروا للدخول فردا وراء الأخر .

الفروع المماثلة

والغريب في الأمر أن الفروع المماثلة داخل محافظة الدقهلية التابعة للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تختلف في الموقع والمساحة ماعدا إدارة شرق المنصورة التي تخدم ربما أكبر عدد داخل المحافظة .

وطالب عدد من المواطنين المترددين على المبنى بضرورة توفير مبنى مناسب خاصة أن المبنى الحالي لم يعد يصلح على الاطلاق ، وأشاروا إلى صعوبة دخول المبنى واتمام أية معاملات بسبب ضيق المبنى وعدم صلاحيته بالإضافة إلى أن الموظفين يجلسون في بيئة غير مناسبة نتيجة عدم وجود تهوية مناسبة داخل المبنى مهما تم استخدام المراوح .

كبار السن

وأكد المواطنون أنهم يعانون أشد المعاناة في حالة التردد على المبنى ، حيث يضطرون إلى الدخول " فرادى" وليس مرة واحدة بسبب ضيق المبنى ، كما أن كبار السن يصعب عليهم دخول المبنى نتيجة سوء حالة السلالم واضطرارهم النزول للأسفل ولابد من وجود أحد يستطيع مساعدتهم مما يزيد من معاناتهم .

المبنى من الخارج

الوصول للمبنى عن طريق سلم تحت الأرض

المبنى من الداخل