رشوان توفيق يبكي بسبب المسجد النبوي (شاهد)

سلط الفنان رشوان توفيق، الضوء على رؤيته للسيدة مريم العذراء في منامه، بخلاف عدد من الأنبياء والصالحين.

وبكى الفنان رشوان توفيق، خلال ضيافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المعروض عبر فضائية "CBC"، بعدما كشف تفاصيل رؤيا تتعلق بالمسجد النبوي.

ورد الفنان المصري عن تكرار شائعات وفاته، بقوله: "أدعو الله أن تكون أسعد لحظاتي حينما ألقى ربي.. أنا أتحدث إليه وأقول: (يا رب.. اجعل أسعد لحظاتي يوم لقائك)".

و تطرق "توفيق" خلال حديثه إلى زوجته الراحلة، فقال عنها: "كنت أعمل طوال العام وأعطيها المصروفات، وهي كانت المسؤولة عن كل شيء في البيت".

وعن أعماله الفنية في المستقبل، ذكر "توفيق" أنه يصور مشاهده بفيلم "أهل الكهف"، وحرص على توجيه الشكر لمخرج العمل عمرو عرفة.