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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

معلم يواجه 23 تهمة مخلة.. من بينها استغلال قاصر

كيفن لينتز
كيفن لينتز

بلغت عدد الاتهامات التي يواجهها معلم 23 تهمة، عبارة عن 10 تهم بتوزيع مادة فاحشة على قاصر، و7 تهم تتعلق باستخدام قاصر لم يكمل 16 عاما في أداء جنسي.

واتهمت شرطة مدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي الأمريكية، المعلم كيفن لينتز بارتكاب جرائم جنسية.

من جانبها، قالت مدارس مقاطعة فيرفاكس العامة، إن المعلم المتهم يعمل في المنطقة التعليمية منذ عام 2005 بحسب ما نقلته "CNN".


فيما أبدى عدد من طلابه دهشتهم من نبأ اتهامه، باعتباره أحد أفضل المعلمين الذين درسوا تحت أيديهم.
 