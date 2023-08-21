وزيرا التضامن والتربية والتعليم يكرمان رؤساء الوحدات التطوعية بصندوق مكافحة الإدمان

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء الوحدات التطوعية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمختلف المحافظات باعتبارهم ممثلين عن المتطوعين المنفذين لبرنامج الوقاية من المخدرات الذي نفذه الصندوق داخل 4460 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023 .

وذلك بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وذلك بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وأوصت الدراسة التقييمية التي أجراها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالأتي:

تطوير وإدراج مكون توعوي في مناهج التعليم يشمل جميع المراحل التعليمية بما يتواكب مع التطورات التي طرأت على القضية وتناول الموضوعات بالامتحانات.

أهمية دعم أنشطة ومسابقات طلابية رياضية وفنية خاصة بثقافة رفض التدخين والمخدرات.

تنفيذ أعمال مسرحية ومهرجانات فنية ودورات رياضية.

وضع مكون وقائي داخل منصة بنك المعرفة.

التوصية باستمرار الحملات الإعلامية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بعدما تم رصد تأثيرها الإيجابي على الطلاب .

التوصية بتكثيف البرامج التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين لرفع وبناء قدراتهم على آليات الوقاية لضمان استمرار البرنامج.

التوسع في تقديم البرنامج بالمدارس الثانوي الفني.

التوصية باستمرار تنفيذ المسح القومي الشامل على طلاب المدارس الثانوي خلال العام الدراسي 2023- 2024 .

نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج التوعية من أخطار تعاطي المواد المخدرة بين طلاب المدارس

فيما استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج التوعية من أخطار تعاطي المواد المخدرة بين طلاب المدارس الذي يستهدف رفع وعي الطلاب بمخاطر المخدرات في المدارس " الإعدادية والثانوية " على مستوى 27 محافظة خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري 2023 .

ولفت عثمان إلى أن آليات العمل تمثلت في الآتي:

تحديد دقيق للرسائل العلمية الموجهة للطلاب بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة.

صياغة الرسائل في إطار مواد إعلامية مرئية .

اختبار هذه الرسائل لضمان فاعليتها.

تدريب المتطوعين لنقل واستخلاص الرسائل من خلال أساليب العصف الذهني .

وأضاف "عثمان" أن عينة الدراسة التقييمية للبرنامج الوقائي تمثلت كالتالي:

356 مدرسة تمثل 8% من مجتمع الدراسة بواقع 11957 فرد بمتوسط 35 طالب من كل مدرسة.

شملت العينة على 41% اناث و59 % ذكور .

المرحلة الإعدادية مثلت 66.8% من العينة.

المرحلة الثانوي العام 20.4% والثانوي الفني 12.7 % .

أظهرت النتائج أن 81% من عينة الدراسة شاهدت الحملة الإعلامية لصندوق مكافحة الإدمان "المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة تطوعية من نجم كرة القدم محمد صلاح .



وعند قياس مدى استجابة الطلاب للبرنامج الوقائي من خلال التقييمات قبل وبعد تنفيذ البرنامج تبين وجود تزايد كبير في مستوى رفع الوعي كالتالي: