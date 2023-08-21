مُشتريات للجيش الأوكراني تُثير شُبهة فساد.. وزارة الدفاع تُوضح

نفى وزير الدفاع الأوكراني، "أليكسي ريزنيكوف"، تقارير صحفية كشفت عن شراء سترات للقوات الأوكرانية بأسعار تزيد 3 أضعاف عن السعر الحقيقي، مُتعهدًا بعرض الستر قريبًا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن المعلومات التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول شراء سترات للجيش بقيمة تزيد ثلاثة أضعاف عن السعر الحقيقي ليست صحيحة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "زيركالو نيديلي" أن وزارة الدفاع الأوكرانية اشترت سترات للجيش بثمن مبالغ فيه ثلاثة أضعاف. ووفقا لها، تم شراء السترات بسعر السترات الشتوية، ولكن في الواقع تم استيراد سترات صيفية أو ذات نوعية رديئة.

وصرح ريزنيكوف في مقابلة مع القناة التلفزيونية الأوكرانية "القناة 24" أن "قصة السترات ليست صحيحة أيضا. كان نائبي في اجتماع لجنتنا المختصة، وأحضر المستندات، وسندات الشحن، وعبور الحدود، والعقود، والأموال المدفوعة. ودرس نواب من مختلف الأحزاب، بما في ذلك أحزاب المعارضة، كل شيء بعناية. ليس لدينا أسئلة، كل شيء واضح".

وتعهد الوزير بعرض هذه السترات قريبا.

الفساد في أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، أن المحققين أكملوا تحقيقا في انتهاكات ارتكبها مسؤولون سابقون بوزارة الدفاع عند شراء منتجات للجيش، وبلغت خسارة ميزانية الدولة من مخططات الفساد 12 مليون غريفنيا (حوالي 325 ألف دولار).

وكتبت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأوكرانية تشتري منتجات للجيش مرتين أو ثلاث مرات أكثر تكلفة مما يمكن شراؤها في متاجر البيع بالتجزئة في كييف. وتناول التحقيق اتفاقية أبرمها قسم خدمات التموين في عام 2023 للوحدات العسكرية المتمركزة في مناطق جيتومير وكييف وبولتافا وسومي وتشيركاسي وتشرنيغيف. وبلغت قيمة الصفقة 13.16 مليار غريفنيا (أكثر من 358 مليون دولار).