المشاركون في ملتقى حديث الشباب العربي يُؤكدون أهمية تعزيز ريادة الأعمال

أكد المشاركون في ملتقى حديث الشباب العربي لبناء الوعي في نسخته الثانية التي انطلقت اعمالها اليوم الاثنين بالقاهرة اهمية النهوض بالمرأة والشباب وتوسيع مشاركتهم في التنمية المجتمعي وكذلك توسيع استخدام المعرفة الرقمية لمواكبة المتغيرات الراهنة المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي .

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة التي تناولت الشباب بين الفرص والطموحات تجاه تعزيز اقتصاديات العصر والتي ترأسها الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

واكدت الدكتورة شفيقة العامري اهمية تعزيز دور الشباب والمرأة في التنمية المجتمعية مستعرضة دور جمعية الامارات لرائدات الاعمال في هذا الاطار .

جانب من اللقاء

واستشهدت خلال كلمتها بالجلسة باقوال قادة الإمارات من اجل بناء مستقبلها المزدهر وضرورة الاستعانة بالتكنولوجيا لتفعيل الاستراتيجيات التنموية وعدم الاعتماد على الموارد التقليدية وكذلك النهوض بالمرأة الاماراتية حيث تم تعيين اصغر وزيرة للشباب وعمرها 22 عام كما تعزز الشيخة فاطمة بنت مبارك ريادة المرأة امام المحافل الدولية ونظمح لان نكون منصة فاعلة للنهوض بالمراة وتعزيز مشاركتها في صنع التنمية المستقبلية ونتطلع لتعزيز وتمكين المراة وخلق جيل من رائدات الاعمال تساهم بكفاءات عالية في بناء التنمية المستدامة .

واستعرضت التسهيلات التي تقدم والتراخيص التي تمنح لتشجيع المشروعات وتسويق منتجات مشروعات المرأة في المؤسسات العقابية وكذلك جهود تشجيع الابداع والابتكار والجهات التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الامارات .

جانب من اللقاء

واكدت ان الامارات نجحت في ان تشكل الموطن الاول لريادة الاعمال حيث جذب المستثمرين وتعزيز دور الشباب في جميع انحاء العالم، وانها الاول عالميا في ريادة الاعمال 2022 واستراتيجيتها واعدة حيث تطوير حوافز ريادة الاعمال وجذب الشركات المليارية في اسواق الدولة خلال العشر سنوات المقبلة وتطمح الدولة للوصول الى مليون شركة بحلول 2030.

برنامج شبابي وطني

وفي المحور الخاص بدور الحكومات في تبني برامج اعلامية وتوعوية تجاه ترسيخ مفهوم الشراكة بينها وبين منظمات المجتمع المدني تحدث الكاتب الصحفي احمد ابو القاسم مسؤول ملف الانشطة الشبابية بمشروع امل مصر مؤكدا اهمية الملتقى الذي ياتي تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص عام 2023 للشباب العربي.

جانب من اللقاء

واكد ضرورة تبني برنامج شبابي وطني يبث على القنوات في الدول العربية لترسيخ وتعزيز دور الشباب في المجتمع وعرض النماذج الايجابية والريادية في هذا الاطار.

وفيما يتعلق بدور الشباب في المشاركة في رسم خطط عمل تنموية تسهم في تنفيذ الاقتصاد الاخضر وتوطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحدث الدكتور اسلام ثروت استاذ مساعد هندسة وعلوم الحاسب بجامعة النيل الاهلية

وحذر من تفشي الجاسوسية عبر التكنولوجيا الحديثة التي اصبحت تشكل خطرا كبيرا على الجميع لتدمير الهوية والعقيدة وضرورة تضافر الجهود لحماية وعي وفكر الشباب .

الذكاء الاصطناعي

من جهته اكد البحريني الدكتور مهند المشهداني رئيس الجامعة الخليجية اهمية مواكبة المتغيرات العالمية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي سيغير شكل العالم خلال الخمس سنوات المقبلة وتتحول الوظائف الى رقمية ولابد من تهيئة الشباب لهذه المتغيرات .

جانب من اللقاء

واستعرض دور الجامعة الخليجية لمواكبة التحولات الرقمية وبناء مخرجات تواكب متطلبات العصر.

واكد اهمية تاهيل الشباب وتدريبهم وتطوير مهاراتهم وتسليحهم بالمهارات المطلوبة خاصة وان العام 2030 سيشهد تحولا رقميا كبيرا وبروز ظواهر تكنولوجية جديدة .

الاقتصاد الاخضر

ومن جهته اكد التشادي المهندس احمد جار النبي رئيس المؤسسة الافريقية للتنمية اهمية استثمار دول المنطقة في شبابها وتعظيم الشراكة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ الاقتصاد الاخضر وتوطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدام الطاقة البديلة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة .

كما اكد اهمية تعميق الشراكة بين الدول العربية والافريقية ونقل التجارب وتبادل الخبرات.

الجزائر تجربة رائدة

واستعرض حسام فرحاني ممثل المجلس الاعلى للشباب بالجزائر دور المجلس التابع لرئاسة الجمهورية ويسهم بشكل كبير في تطوير البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهو هيئة استشارية لرئاسة الجمهورية بما يقدمه من مشورة تسهم بمشاركته فعلية للشباب في بناء البلاد وترسيخ الحس الوطني لدى الشباب من خلال برامج واجهزة عمومية خاصة بالشباب .

وفي المحور الخاص بجهود الدول العربية في دعم وتاهيل الشباب للعمل ودفع الاقتصاديات العربية تناولت فريال حمدي من المجلس الاعلى للشباب بالجزائر دور المجلس وجهوده لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية مؤكدة اهمية تضافر الجهود العربية لتاهيل الشباب وتعزيز مشروعات الشباب ، موضحة ان الدولة تبنت مؤخرا سياسة تبني مشروعات التقنية وتشجيع الشباب والدفع بهم في دوائر صنع القرار وتوفير فرص حكومية للشباب المؤهل وتعميق التعاون مع القطاع الخاص وصقلهم بالمهارات المطلوبة .

وزارة الشباب المصرية وإعداد الكوادر

ومن جهته اكد خالد فوزي مدير ادارة تأهيل الكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة اهمية تمكين الشباب وضرورة التدريب والتأهيل الجيد قبل هذا التمكين ليمتلك القدرات التي تدعمه في المجالات المختلفة مستعرضا جهود الوزارة لدعم الشباب وتاهيل الكوادر الشبابية وترسيخ المهارات القيادية لدى الشباب لتؤهله لشغل الوظائف وان يكون شخصية قيادية تتمتع بمهارات متميزة .