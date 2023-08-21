أمريكا تُصدر بيانًا عاجلاً بشأن الأوضاع في النيجر

أكدت "الولايات المتحدة"، أنها ما زالت ملتزمة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سيطرة العسكريين على السلطة في النيجر، وحل أزمة ما سمته "محاولة الانقلاب" بالطرق السلمية والحوار، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" سابرينا سينغ، إن إدارة الرئيس جو بايدن "لا تنوي تغيير وضعية القوات الأميركية المنتشرة في النيجر"، رغم الانقلاب الذي جرى فيها أواخر يوليو الماضي وأطاح الرئيس محمد بازوم.

وأضافت في مؤتمر صحفي، سينغ أن واشنطن "ما زالت ملتزمة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه" في البلد الإفريقي.

تسوية سياسية سريعة

وشددت على أن "المساعي الدبلوماسية مستمرة مع الحلفاء الأوروبيين والأفارقة، للتوصل إلى تسوية سياسية سريعة" للأزمة.

يُذكر أن الجيش الأمريكي ينشر 1100 جندي في النيجر، هم من عناصر القوات الخاصة.

من ناحية أخرى، أعلن مسؤولون أمريكيون أن مدينة صغيرة في ولاية مينيسوتا ستصبح قريبا خالية من الشرطة، بعد استقالة رئيس الشرطة وجميع مأموريه.

وافق مجلس مدينة غودهو على استقالات رئيس الشرطة والمسؤول المتفرغ وخمسة ضباط بدوام جزئي خلال اجتماع خاص عقد يوم الاثنين، كان من المفترض أن يكون مخصصا لمعالجة موضوع الزيادات في الأجور.

وقالت عمدة المدينة إيلين أندرسون باك في بداية الاجتماع: "في هذه المرحلة، لا يوجد سبب للحديث عن زيادة الأجور حيث لم يعد لدينا قوة شرطة"، مشيرة إلى أن جوش سميث، قائد شرطة جودهو والضباط الآخرون قدموا استقالاتهم الأسبوع الماضي.