كتائب شهداء الأقصى يعلنون مسئوليتهم عن عملية الخليل

بعد عملية مدينة الخليل، أعلنت كتائب "شهداء الأقصى" اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن تنفيذ العملية، والتي قتل فيها مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطرة.

وأعلنت في بيان لها : "بتوفيق من الله تعالى، تعلن كتائب شهداء الأقصى فلسطين الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مسؤوليتها عن تنفيذ العملية الفدائية في مدينة الخليل في محيط مستوطنة كريات اربع - شارع 60 الاستيطاني صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس والتي قتلت فيها مستوطنة صهيونية وإصابة آخر بجروح خطرة، وتأتي هذه العملية ردا طبيعيا علي جرائم الاحتلال وغطرسته".

وأضاف: "نؤكد لأبناء شعبنا بأن العملية تأتي في ذكرى إحراق المسجد الأقصى عام 1969 لنعيد للذاكرة جرائم العدو الصهيوني، ووفاء بالعهد لأرواح شهدائنا، وتمسكنا بخيار البندقية كخيار استراتيجي".

يذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أن "سيارة مسرعة" نفذت عملية إطلاق نار جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى مقتل مستوطنة وجرح آخر على الأقل، وفر منفذي العملية، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة بموقع العملية، ونشر حواجز على مداخل ومخارج المدينة.