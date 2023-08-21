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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

خطة عمل مكثفة لحملات النظافة و الإشغالات بالمحلة الكبري

رئيس مركز المحلة
رئيس مركز المحلة مع رؤساء الوحدات

عقد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى إجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية بحضور المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و ذلك للتنسيق فى خطة عمل مكثفة لحملات النظافة و الإشغالات و متابعة أعمال الغلق الليلى و ترشيد استهلاك الكهرباء وضرورة تفعيل دور المحاضر ( النظافة و البيئة و الإشغالات و الغلق ) تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء

و قد أكد رئيس المدينة أنه تم تحرير 15 محضر نظافة ( 5 محاضر بالعامرية و 3 محاضر بالجابرية و 2 محضر بالبنوان و 2 محضر بالمعتمدية و 1 محضر بمحلة حسن و 1 محضر بصفط تراب و 1 محضر بمحلة أبو على ) و 11 محاضر إشغالات ( 5 محاضر بالعامرية و 2 محضر بميت الليت و 1 محضر بمحلة حسن و 1 محضر بصفط تراب و 1 محضر بمحلة أبو على و 1 محضر بسامول ) و 1 محضر بيئة ( بالعامرية ) و 14 محضر غلق ( 2 بالوحدات المحلية لشبرابابل و 2 نمرة البصل و 2 محلة أبو على و 1 بشبيش و 1 دمرو و 1 العامرية و 1 بلقينا و 1 الهياتم و 1 الشهيدى و 1 المعتمدية و 1 محلة حسن ).

و أضاف أنه تم اليوم تنفيذ عدد من حملات النظافة أسفرت عن رفع 260 طن قمامة من الطريق الدائرى و طريق المحلة / طنطا و مدخل المنصورة و طريق كفر الشيخ القديم و طريق المحلة / العامرية و كورنيش كفر حجازى و طريق دمرو و نفق الجابرية و طرق سامول و البنوان و بشبيش و مداخل القرى و أمام المصالح الحكومية و المدارس و الوحدات الصحية.