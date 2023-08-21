خطة عمل مكثفة لحملات النظافة و الإشغالات بالمحلة الكبري

عقد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى إجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية بحضور المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و ذلك للتنسيق فى خطة عمل مكثفة لحملات النظافة و الإشغالات و متابعة أعمال الغلق الليلى و ترشيد استهلاك الكهرباء وضرورة تفعيل دور المحاضر ( النظافة و البيئة و الإشغالات و الغلق ) تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء

و قد أكد رئيس المدينة أنه تم تحرير 15 محضر نظافة ( 5 محاضر بالعامرية و 3 محاضر بالجابرية و 2 محضر بالبنوان و 2 محضر بالمعتمدية و 1 محضر بمحلة حسن و 1 محضر بصفط تراب و 1 محضر بمحلة أبو على ) و 11 محاضر إشغالات ( 5 محاضر بالعامرية و 2 محضر بميت الليت و 1 محضر بمحلة حسن و 1 محضر بصفط تراب و 1 محضر بمحلة أبو على و 1 محضر بسامول ) و 1 محضر بيئة ( بالعامرية ) و 14 محضر غلق ( 2 بالوحدات المحلية لشبرابابل و 2 نمرة البصل و 2 محلة أبو على و 1 بشبيش و 1 دمرو و 1 العامرية و 1 بلقينا و 1 الهياتم و 1 الشهيدى و 1 المعتمدية و 1 محلة حسن ).

و أضاف أنه تم اليوم تنفيذ عدد من حملات النظافة أسفرت عن رفع 260 طن قمامة من الطريق الدائرى و طريق المحلة / طنطا و مدخل المنصورة و طريق كفر الشيخ القديم و طريق المحلة / العامرية و كورنيش كفر حجازى و طريق دمرو و نفق الجابرية و طرق سامول و البنوان و بشبيش و مداخل القرى و أمام المصالح الحكومية و المدارس و الوحدات الصحية.