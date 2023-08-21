زي المطاعم حضري برجر اللحم بالفطر بطريقة سهلة

ينجذب الأطفال لوجبات السريعة ذكية المذاق لذا يفضلون الذهاب الي المطاعم وهذا ما يضع ربات المنزل في مأزق معهم لانه بتطلب ميزانية باهظة.

وتتابع الأمهات برامج طهي الطعام لتتعرف على وصفات جديدة يمكنها تنفيذها في المنزل لأفراد أسرتها تنال اعجابهم.

ويحتل البرجر مكانة خاصة عند الأطفال والكبار لمذاقه الطيب الذكي واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير برجر اللحم بالفطر بطريقة سهلة على طريقة المطاعم.

المقادير

- لحم مفروم : 800 غم

- خبز البرجر : 5 حبات

- جبنة : 5 شرائح (جبنة برجر)

- قطر : كوب (مقطع)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- جبن كريمي : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- خل البلسمك : ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة صغيرة (لتحميص خبز البرجر)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الخردل : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزعتر : نصف ملعقة صغيرة

- خس : حسب الحاجة

طريقة التحضير

في مقلاة على نار متوسطة سخني الزبدة ثم أضيفي المشروم وقلبي.

نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والزعتر مع التقليب حتى يصبح الفطر ذهبي اللون.

أضيفي الخل البلسمك مع التقليب قليلاً، ثم ارفعي المشروم عن النار واتركيه جانباً.

في وعاء، اخلطي اللحم مع الملح، والفلفل، والخردل جيداً.

قسّمي خليط اللحم إلى خمسة أجزاء متساوية وشكّليها إلى دوائر مع الضغط عليها قليلاً لتصبح بشكل قرص البرجر، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك.

في مقلاة كبيرة غير قابلة للإلتصاق على النار سخني الزيت، ثم اقلي قطعتين من البرجر لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي ملعقة من الجبن الكريمي فوق كل قطعة مع الماء وغطّي المقلاة لمدة 3 دقائق، ثم ارفعي حبات البرجر وكرري العملية حتى إنتهاء الكمية.

حمّصي خبز البرجر في الزبدة قليلاً.

ضعي طبقة من الخس في الخبز، ثم طبقة من لحم البرجر، ثم طبقة من المشروم، ثم أغلقي الخبز وقدميه.