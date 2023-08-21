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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ كروز الاستراتيجية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

فقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أسطول السفن السطحية الثاني للحرس التابع لأسطول البحر الشرقي التابع لبحرية الجيش الشعبي الكوري، وذلك خلال زيارته صباح اليوم الاثنين، وحدة بحرية وأشرف بنفسه على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية في محاولة على ما يبدو للرد على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم شاهد أيضا بحارة في سفينة الدورية يقومون بتدريبات على إطلاق صواريخ كروز «استراتيجية»، وتعهد بتعزيز البحرية الكورية الشمالية لجعلها مجموعة خدمات «شاملة وقوية» ذات كفاءة قتالية محسنة ووسائل حديثة للقدرات الهجومية والدفاعية السطحية وتحت الماء.

 

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات درع الحرية أولتشي السنوية اليوم الاثنين، والتي تشمل تدريبات طوارئ مختلفة مثل تدريب مركز القيادة والتدريب الميداني المتزامن وتدريبات أولتشي للدفاع المدني، وتستمر التدريبات حتى 31 أغسطس.

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