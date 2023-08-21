أبو سليمة يتعاقد مع الإتحاد السكندري 3 مواسم

تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع إسلام أبو سليمة، مدافع المصري السابق، لمدة 3 مواسم قادمة، لتدعيم صفوف الفريق السكندري في الموسم المقبل.

وبدأ مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى برئاسة ممد مصيلحي في تشكيل فريق لكرة قدم نسائية للاشتراك في الدوري الممتاز، طبقا لقرار الاتحاد الأفريقي بضرورة تواجد فريق كرة قدم نسائية بجميع أندية الدوري.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى في أولى ودياته على دلفى بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من الدورى الممتاز.

ودفع طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى بالعديد من العناصر الشابة في اللقاء للوقوف على مستواهم وتقييمهم، كما منح الفرص لبعض الصفقات الجديدة لاكتساب حساسية المباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة مديره الفني طارق العشري، لخوض 8 مباريات ودية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.