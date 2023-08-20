78% نموًا فى أرباح Saib خلال 6 أشهر

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib» عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، وكشفت القوائم المالية للبنك عن ارتفاع أرباح البنك بنسبة 78% خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال البنك إن الربح قبل الضرائب والمخصصات بلغ 1.07 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 34.7 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023 مقابل 601.9 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 32 مليون دولار أمريكى) بنسبة نمو قدرها 78% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

وارتفع صافى الدخل من العائد بالعملة المحلية بنسبة 58% ليحقق 1.45 مليار جنيه مصرى حتى 30 يونيو 2023 مقابل 919 مليون جنيه مصرى خلال حتى 30 يونيو 2022.

كذلك ارتفع صافى الدخل من العائد بالعملة الأجنبية بنسبة 36% ليحقق 19 مليون دولار أمريكى حتى 30 يونيو 2023 مقابل 14 مليون دولار أمريكى حتى 30 يونيو 2022.

فى حين ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بالعملة المحلية بنسبة 32% ليحقق 238 مليون جنيه مصرى حتى 30 يونيو 2023 مقابل 181 مليون جنيه مصرى حتى 30 يونيو 2022.

كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب بالعملة الاجنبية بنسبة 162% ليحقق 831 ألف دولار امريكى حتى 30 يونيو 2023 مقابل 317 الف دولار امريكى حتى 30 يوينو 2022.

وسجل صافى إيرادات النشاط بالعملة المحلية ارتفاع قدره 51% ليحقق 1.75 مليار جنيه مصرى حتى 30 يونيو 2023 مقابل 1.16 مليار جنيه مصرى حتى 30 يونيو 2022.

كما ارتفع صافى إيرادات النشاط بالعملة الأجنبية بنسبة 20% ليحقق 23.1 مليون دولار أمريكى حتى 30 يونيو 2023 مقابل 19.2 مليون دولار أمريكى حتى 30 يونيو 2022.

واستمرارا لسياسة البنك التحوطية قام البنك خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 بتدعيم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 15.2 مليون دولار أمريكى مقابل 7.6 مليون دولار أمريكى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022.

وأشار البنك إلى أن صافى الربح قبل الضرائب بلغ 603.2 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 19.5 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023 مقابل 458,1 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 24.4 مليون دولار أمريكى) بنسبة نمو قدرها 32% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

وبلغ صافى الربح 374,9 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 12.1 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023 مقابل 301 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 16 مليون دولار أمريكى) بنسبة نمو قدرها 25% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

ارتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية بنسبة 12% لتبلغ 57.2 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 51 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2022.

انخفضت الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 4% لتبلغ 856 مليون دولار أمريكى فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 889 مليون دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2022.

بلغت إجمالى ودائع العملاء مقومة بالعملة الاجنبية 2.7 مليار دولار أمريكى فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 2.9 مليار دولارأمريكى فى نهاية ديسمبر 2022.

ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية بنسبة 10% لتبلغ 31.9 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 29 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2022.

انخفضت القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الاجنبية بنسبة 7% لتبلغ 480 مليون دولار أمريكى فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 514 مليون دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2022.

بلغ إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء مقوما بالعملة الاجنبية 1.51 مليار دولار أمريكى فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكى فى نهاية ديسمبر 2022.

بلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 55.83% فى 30 يونيو 2023 مقارنة 57.35% فى 31 ديسمبر 2022.

وخلال الستة أشهر الاولى من عام 2023 زيادة شبكة فروع البنك بافتتاح فرعين (فرع الطيران بمحافظة القاهرة – فرع الجمهورية بمحافظة بورسعيد) ليصبح عدد الفروع 41 فى نهاية يونيو 2023 كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 140 ماكينة صراف آلى خلال نفس الفترة.

وفى مجال الصحة - قام بنك saib بتقديم الدعم لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى لافتتاح المرحلة التالية لمستشفى بهية بالشيخ زايد – كما قدم البنك الدعم لكلية طب قصر العينى لتقديم خدمة جراحات العيون مجانا للمواطنين.

قام بنك saib فى المجال الرياضى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم المالى لأحد أبطال السباحة من مصابى الخدمة العسكرية لمحاولة عبور بحر المانش تتابع وهى أول محاولة فى العالم من هذا النوع - بالإضافة إلى توقيع عقود رعاية لعدد من الأبطال الرياضين بهدف مساندتهم فى التدريبات والاشتراك فى بطولات دولية وعالمية استعدادًا لأولمبياد وبارالمبياد باريس 2024.

وقع بنك saib فى مجال التكافل بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك الطعام المصرى يقوم البنك من خلاله بدعم وتمكين صغار المزارعين من خلال المشاركة فى مشروع «التمكين الإقتصادي» فى محافظة البحيرة مع استمرار المبادرة السنوية للسنة الخامسة التى ينفذها البنك لتوفير الوجبات اليومية طوال الشهر الكريم.

وفى مجال التعليم - وقع بنك saib إتفاقية تعاون مع مؤسسة السويدى إليكتريك لرعاية طالبات من الالكترونيات الصناعية واللوجيستيات من أكاديمية السويدى الفنية لمدة ثلاث سنوات وذلك لما يوليه البنك من أهمية خاصة لدعم المبادرات التعليمية التى تعمل على ربط التعليم بسوق العمل لمساندة مساعى الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وذلك فى إطار حرص البنك على دعم المرأة مما يحقق استقرار المجتمع ونموه.