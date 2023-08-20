لامين يامال يسطر أسمه في تاريخ الدوري الإسباني

سطر لامين يامال نجم برشلونة تاريخا بمشاركته في مباراة قادش مساء اليوم الأحد على ملعب مونتجويك الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وبدأ لامين يامال أساسيا مع برشلونة لأول مرة في مسيرته مع الفريق الكتالوني الأول.



أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن يامال ذو الأصول المغربية، بات أصغر لاعب يشارك في مباراة بالدوري الإسباني، في القرن الـ21 بعمر الـ16 عاما و38 يوما.



وتفوق لامين يامال على فابريس أولينجا الذي حقق نفس الرقم في سبتمبر 2012، بعمر الـ16 عاما و112 يوما.



وتعثر برشلونة حامل اللقب، في مباراته الأفتتاحية أمام خيتافي سلبيا دون أهداف، وشهدت المباراة حالة طرد للجناح البرازيلي رافينيا.

