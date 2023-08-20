عاجل
الزعيم يختفي عن الأنظار ويغلق هواتفه المحمولة ومناشدات عاجلة من الفنانين.. فيديو مواطني كوريا الشمالية يفرون للملاجئ هربًا من القنبلة النووية.. الأربعاء
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هل نعود لارتداء الكمامة من جديد ؟ رئيس لجنة كورونا يرد

الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تفاصيل جديدة عن متحور فيروس كورونا الذي ضرب عدد من الدول، وهل نعود لارتداء الكمامة في مصر مرة اخرى ؟

اقرأ أيضا.. متحور كورونا الجديد.. أي مصاب بنزلة برد يعتبر نفسه حالة إيريس| فيديو

وقال د.حسني إن التطعيمات الموجودة تساعد في تقليل حدة المرض، مؤكدًا أن تطعيمات كورونا فيها تطور، ومع كل متحور جديد يظهر يتم تطوير اللقاحات حتى يكون الفيروس بمثابة دور برد.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أعراض المتحور الجديد تتشابه مع أعراض البرد، موضحًا أن سبب القلق العالمي هو لزيادة انتشار الفيروس، والخوف من زيادة دخول المستشفيات.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة لمتحور EG 5، مشيرًا إلى أن كل الأعراض التي يتم الإعلان عنها هي من الدول المصابة بالمرض.

وقال إن ارتداء الكمامة إجراء وقائي لكل من يرتديها ولا تؤثر على حياته، مطالبًا من يعاني من أعراض برد أن يلزم بيته ويحافظ على المسافة الآمنة، وذلك لأن فيروس البرد لا ينشط خارج الجسم والإنسان يكون مسئول عن نقل العدوى للآخرين.
وأكد أن فصلي الخريف والشتاء هي الفصول التي تنشط فيها الفيروسات من كورونا وانفلونزا وغيرها من الفيروسات التنفسية، مشيرًا إلى أن من مر عليه عام من آخر جرعة للقاح كورونا، لابد أن يأخذ جرعة جديدة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

مواد متعلقة

كيف تتجنب الإصابة بمتحور كورونا EG5؟

كوريا الجنوبية تخفض تصنيف كورونا ليتساوى مع الأنفلونزا الموسمية

طرق الوقاية من متحور فيروس كورونا.. في نقاط