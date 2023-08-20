هل نعود لارتداء الكمامة من جديد ؟ رئيس لجنة كورونا يرد

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تفاصيل جديدة عن متحور فيروس كورونا الذي ضرب عدد من الدول، وهل نعود لارتداء الكمامة في مصر مرة اخرى ؟

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وقال د.حسني إن التطعيمات الموجودة تساعد في تقليل حدة المرض، مؤكدًا أن تطعيمات كورونا فيها تطور، ومع كل متحور جديد يظهر يتم تطوير اللقاحات حتى يكون الفيروس بمثابة دور برد.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أعراض المتحور الجديد تتشابه مع أعراض البرد، موضحًا أن سبب القلق العالمي هو لزيادة انتشار الفيروس، والخوف من زيادة دخول المستشفيات.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة لمتحور EG 5، مشيرًا إلى أن كل الأعراض التي يتم الإعلان عنها هي من الدول المصابة بالمرض.

وقال إن ارتداء الكمامة إجراء وقائي لكل من يرتديها ولا تؤثر على حياته، مطالبًا من يعاني من أعراض برد أن يلزم بيته ويحافظ على المسافة الآمنة، وذلك لأن فيروس البرد لا ينشط خارج الجسم والإنسان يكون مسئول عن نقل العدوى للآخرين.

وأكد أن فصلي الخريف والشتاء هي الفصول التي تنشط فيها الفيروسات من كورونا وانفلونزا وغيرها من الفيروسات التنفسية، مشيرًا إلى أن من مر عليه عام من آخر جرعة للقاح كورونا، لابد أن يأخذ جرعة جديدة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.