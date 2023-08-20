الرياض يتعاقد مع مهاجم إسباني

أكد نادي الرياض السعودي اليوم الأحد، تعاقده مع الإسباني خوان ميجيل خيمينز من أجل تدعيم صفوف الفريق.



وضع حساب نادي الرياض عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو ترحيبي باللاعب الإسباني ، دون الكشف عن مدة العقد، واكتفى بعبارة: "خوانمي ينضم لمدرسة الوسطى".



وأنتقل خوانمي الرياض قادما من ريال بيتيس بعدما قضى 3 مواسم مع الفريق الأندلسي خاض خلالها 101 مباراة وأحرز 29 هدفا، وساهم في صناعة 7 آخرين، كما توج مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا موسم 2021/2022.



ويحتل فريق الرياض المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد خوضه مباراتين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.