إنشاء صندوق استثمار للمصريين في الخارج لتعزيز حمايتهم الاجتماعية.. تفاصيل

تبحث الدولة المصرية، إنشاء صندوق استثمار للمصريين في الخارج لتعزيز حمايتهم الاجتماعية، ليقوم على مبدأ المساهمات مقابل تقديم الخدمات والعوائد، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية لتوفير الحماية التأمينية للمصريين المقيمين خارج أرض الوطن.

تفاصيل إنشاء صندوق استثمار للمصريين في الخارج

ومن المنتظر أن يطرح الصندوق وعاءً ادخاريًا بالدولار للمصريين بالخارج، من خلال شراء وثائق الصندوق مع تقديم عائد استثماري على أموال المصريين المودعة.

وسوف يغطي الصندوق الخدمات الضرورية والتأمينية للمصريين في الخارج مثل المساعدات القضائية، وتعويض الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلي، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.

ومن المنتظر أن يحقق العائد المتوقع له في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، هي 10% بالدولار، حيث أن الاستثمار سيكون بالدولار، والعائد بالدولار أيضًا، كما أنه سيحقق عقب إنشائه هدف وزارة التضامن ووزارة الهجرة بأن يشعر المصري بالأمان حينما يستثمر أمواله في مصر.

وقد عرضت وزارة التضامن الاجتماعي استجابة لمطالب وزارة الهجرة، بالتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة منتجات إدخارية وتأمينية وآليات رعاية جديدة للمصريين بالخارج.

وتهتم الوزارة بالتواصل مع أسر المصريين في الخارج حول خدمات الوزارة وأهمية شمولهم بها، وإعداد دليل حول خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، مع تدريب الكوادر البشرية التي تعمل في أي وظيفة لها تعامل مباشر مع العاملين المصريين بالخارج سواء الفعلين أو المحتملين.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"، والذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور أكثر من 1000 مصري ومصرية من 56 جالية مصرية حول العالم.

وقد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، خلال الفترة المقبلة، لتشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ.

كما أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان"معاش بكرة بالدولار" ، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.