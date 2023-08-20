أروي غريب ابنة الشرقية تحصد ذهبية البطولة الأفريقية للكاراتية

هنأ الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، اللاعبة أروى غريب لاعبة منتخب مصر للكاراتيه ونادى ههيا الرياضى، لحصولها على الميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا للكاراتية.

أقيمت البطولة الأفريقية بدولة المغرب بمدينة "كازبلانكا" خلال الفترة من 12 حتى 22 أغسطس الجارى بمشاركة لاعبة منتخب مصر للكاراتية ونادى ههيا الرياضى، وذلك فى حضور مسئولى الاتحاد الأفريقى والأشقاء من الدول العربية والأفريقية.

قدمت اللاعبة أروى الغريب، مباريات قوية وأداء فنى متميز خلال البطولة، واستطاعت الوصول إلى المباراة النهائية والفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول وزن 54 كجم، والصعود إلى منصات التتويج ورفع علم مصر عاليًا.

وقدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، التهنئة إلي اللاعبة أروى الغريب ومجلس إدارة النادى والجهاز الفنى والإدارى، متمنيًا دوام التوفيق فيما هو قادم.