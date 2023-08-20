فوز لاعبة ههيا الرياضي بالميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للكاراتية

نظم الاتحاد الأفريقى للكاراتية، البطولة الأفريقية للكاراتية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء "كازبلانكا" بدولة المغرب الشقيقة خلال الفترة من ١٢ /٨ حتى ٢٢ /٨ /٢٠٢٣ بمشاركة لاعبة منتخب مصر للكاراتية ونادى ههيا الرياضى، وذلك فى حضور مسئولى الإتحاد الأفريقي والاشقاء من الدول العربية والافريقية.

قدمت اللاعبة الشرقاوية أروى الغريب، مباريات قوية وأداء فنى متميز خلال البطولة، واستطاعت الوصول إلى المباراة النهائية والفوز على لاعبة منتخب المغرب بالميدالية الذهبية والمركز الأول وزن ٥٤ ك، والصعود إلى منصات التتويج ورفع علم مصر الحبيبة .

وقدم الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، التهنئة للاعبة أروى الغريب ومجلس إدارة النادى والجهاز الفنى والإداري، متمنيا لهم جميعا دوام التوفيق فيما هو قادم.