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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بتزوير الوثائق في عابدين

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهمًا بالتزوير في محررات رسمية للتسهيل على المواطنين السفر إلى الخارج والهجرة غير الشرعية خارج البلاد في عابدين، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه.

 

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كان تلقي قسم شرطة عابدين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بأنّ المقبوض عليه متهما بالتزوير في محررات رسمية.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم وضبط الأدوات المستخدمة في إتمام جريمته.

 

وتبين قيام المتهم بالتزوير في المحررات من خلال خداع المواطنين وجعلها لهم على غرار الصحيحة وذلك للتمكن من السفر خارج البلاد والهجرة غير الشرعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

تحرر المحضر اللازم،  وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

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