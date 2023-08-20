عبد السند يمامة يوجه بعدم الرد على الانتقادات ضد الحزب.. ويؤكد القانون خير رادع

وجه الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بعدم الرد على الانتقادات التي توجه إليه وإلى الحزب فى وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا، مؤكدا أن الرد على أي تجاوزات سيكون باتباع الطرق القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفله القانون لردع المتجاوزين.

وقال يمامة فى تصريحات صحفية: إنه لن ينجرف إلى تلك المهاترات التي يبتغي مروجوها إلى عرقلة الحزب عن مسيرته في تلك الفترة الحاسمة في تاريخ البلاد خاصة ونحن على أعتاب استحقاق دستوري للانتخابات الرئاسية في واحدة من أهم الحقبات التاريخية في بناء مصر الحديثة



