القومي للطفولة والأمومة ينظم معسكراً تدريباً لطلاب المدارس

ضمن مبادرة " تمكين الطفل المصري"

على هامش المرحلة الثانية لمبادرة تمكين الطفل المصري، نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة معسكراً تدريباً لطلبة وطالبات المدارس بمرسى مطروح، والتى ينفذها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومجلس القبائل والعائلات المصرية ، ومنظمة أشوكا الوطن العربي، ومنظمة يونيسيف ويأتي ذلك في إطار مبادرة "وطن واحد" والتي يتم تنفيذها بكافة المحافظات.

القومي للطفولة والأمومة

كشف المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المعسكر قد بدأ اليوم وسيستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة 100 طفل من طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والإعدادية بـ 5 مدارس بمحافظة مطروح وهي مدارس : ( الشربتلي ، الباحثة ، زاهر جلال ، ومطروح الرسمية المتميزة ، وعادل الصفتى )، و30 مدرس وأخصائي اجتماعي، طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والإعدادية ومدرسين وأخصائيين اجتماعيين.

القومي للطفولة والأمومة

ويتم خلالها تدريب الطلبة والطالبات من خلال عدد من الأنشطة التفاعلية، وورش عمل خاصة بتمكين الأطفال من صناعة التغيير والتكيف معه ومهارات القيادة الفكر لإيجاد حلول للمشكلات الطارئة، وذلك بتنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال " دوي" والتى تراعاها السيدة الأولى / انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية وكذلك تطبيقات عملية على التعلم الرقمي، بالإضافة إلى مفهوم التربية الإيجابية ومبادئها، وانشطة توعية عن التنمر وأنواعه، وكيفية تخطيط المبادرات التى تخدم الطفل بالمدرسة والمجتمع المحيط به، وغيرها من الأنشطة، فضلاً عن تعريف الأطفال بحقوقهم التى كفلها لهم قانون الطفل المصري والدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتوعية بآليات حماية الأطفال والمتمثلة في خط نجدة الطفل (16000) ، ولجان العامة والفرعية لحماية الطفل بالمحافظات، والخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

القومي للطفولة والأمومة