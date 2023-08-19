نصر أبو الحسن رئيسًا .. تفاصيل نتائج انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قبل قليل عن نتيجة الانتخابات والتي أسفرت عن فوز مصر أبو الحسن برئاسة النادي بداية من اليوم وحتى موسم ٢٠٢٧ القادم .

وجاءت نتائج انتخابات النادي الإسماعيلي كالتالي ..

-المهندس نصر أبو الحسن رئيسًا للنادي الإسماعيلي برصيد ٧٣١ صوت .

-الدكتور فرج عمران نائب رئيس النادي برصيد ٩٢٤ صوت .

-مصطفي شله أمين صندوق الإسماعيلي برصيد ٧٧٠ صوت.

الأعضاء فوق السن

-محسن عبد المسيح برصيد ٨٣٨ صوت .

-شوقي عوض برصيد ٧٢٩ صوت .

-أحمد عبد الرحمن برصيد ٦٩٠ صوت .

-أحمد فهيم برصيد ٧٠٢ صوت .

تحت السن

الدكتور محمد جمال برصيد ٦٠٢ صوت .

وكانت انتخابات النادي الإسماعيلي أقيمت اليوم السبت الموافق ١٩ اغسطس الجاري ، فى مقر النادى لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات مقبلة .

وبدأ التسجيل لخوض انتخابات النادي الإسماعيلي فى تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمر حتى الخامسة والنصف مساءً بكشوف الحضور، بموجب بطاقة العضوية أو الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة السلاح، وفى حال اكتمال النصاب القانوني بوجود 20% أو ألف عضو، أيهما أقل من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، يبدأ التصويت داخل 8 لجان فرعية ثم مناقشة جدول الأعمال وفي النهاية يتم الفرز وإعلان النتيجة تحت إشراف قضائي متكامل يضم عشرة مستشارين من هيئة قضايا الدولة.

واقيمت انتخابات النادى الإسماعيلى لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الدراويش حلفا لمجلس يحيى الكومى ، لمدة 4 سنوات قادمة