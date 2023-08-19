عاجل | نصر أبو الحسن رئيسًا للنادي الإسماعيلي

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي فوز نصر أبو الحسن برئاسة النادي بداية من اليوم وحتى موسم ٢٠٢٧ القادم .

وكانت انتخابات النادي الإسماعيلي أقيمت اليوم السبت الموافق ١٩ اغسطس الجاري ، فى مقر النادى لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات مقبلة .



وبدأ التسجيل لخوض انتخابات النادي الإسماعيلي فى تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمر حتى الخامسة والنصف مساءً بكشوف الحضور، بموجب بطاقة العضوية أو الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة السلاح، وفى حال اكتمال النصاب القانوني بوجود 20% أو ألف عضو، أيهما أقل من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، يبدأ التصويت داخل 8 لجان فرعية ثم مناقشة جدول الأعمال وفي النهاية يتم الفرز وإعلان النتيجة تحت إشراف قضائي متكامل يضم عشرة مستشارين من هيئة قضايا الدولة.

واقيمت انتخابات النادى الإسماعيلى لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الدراويش حلفا لمجلس يحيى الكومى ، لمدة 4 سنوات قادمة