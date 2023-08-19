أعراض شديدة تسببها قرحة المعدة للشخص المصاب

قرحة المعدة، عبارة عن تقرحات مفتوحة تظهر على البطانة الداخلية للمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، أكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعًا هو ألم المعدة.

تشمل القرحة الهضمية ما يلي:

تقرحات المعدة التي تحدث في داخل المعدة.

قرح الاثني عشر التي تحدث في الجزء الداخلي من الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر).

الأسباب الأكثر شيوعًا للقرحة الهضمية هي العدوى ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري والاستخدام طويل الأمد للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) ونابروكسين الصوديوم (أليف)، ولا يسبب الإجهاد والأطعمة الغنية بالتوابل القرحة الهضمية ومع ذلك، يمكن أن تزيد الأعراض سوءًا.

أعراض قرحة المعدة البسيطة

- ألم حارق في المعدة

- الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ أو التجشؤ

- عدم تحمل الأطعمة الدهنية

- غثيان

أكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعًا هو ألم المعدة الحارق، ويزيد حمض المعدة من الألم سوءًا ، وكذلك وجود معدة فارغة، وغالبًا ما يمكن تخفيف الألم عن طريق تناول بعض الأطعمة التي تقلل من حموضة المعدة أو عن طريق تناول دواء مخفض للحموضة ، ولكن بعد ذلك قد يعود مرة أخرى، وقد يكون الألم أسوأ بين الوجبات وفي الليل.

وكثير من الأشخاص المصابين بالقرحة الهضمية لا تظهر عليهم أعراض حتى، في كثير من الأحيان ، قد تسبب القرحة علامات أو أعراضًا شديدة مثل:

القيء أو القيء الدم - الذي قد يبدو أحمر أو أسود

دم غامق في البراز ، أو براز أسود أو قطراني

صعوبة في التنفس

شعور بالاغماء

الغثيان أو القيء

فقدان الوزن غير المبرر

تغيرات الشهية