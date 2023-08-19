سجل المواجهات المباشرة بين ريال مدريد و الميريا في ابدوري الأسباني

تنطلق في تمام الثامنة والنصف مواجهة الجولة الثانية لبطولة الدور الأسباني لكرة القدم بين الميريا صاحب الملعب وريال مدريد وصيف حامل اللقب في الموسم الماضي والذي يبغى لاستعادة اللقب وذلك على ملعب لوس خوديويس ميديتيريانوس بمدينة الميريا .

يدخل ريال مدريد المباراة بعد فوزه في مباراة الجولة الاولى امام اتلتيك بيلباو بهدفين مقابل لاشيء فيما سقط الميريا في فخ الخسارة امام رايو فاليكانو .

و التقى الميريا مع ريال مدريد في ١٤ مباراة عبر تاريخ الفريقين في الدوري الأسباني اناهت مباراة واحدة بفوز الميريا و حقق الميرينجي الفوز في ١١ مباراة وتعادلا في مباراتين وسجل الميريا ١٣ هدف فيما سجل ريال مدريد ٤٤ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب الميريا فقد سبع مباريات فاز الميريا في مباراة وتعادلا في مباراتين بينما حقق ريال مدريد الفوز في أربعة مباريات .

وفيما يلي نستعرض اخر عشر مباريات بين الميريا وريال مدريد في البطولات الرسمية :

٥ ديسمبر ٢٠٠٩ ريال مدريد - الميريا : ٤ / ٢

١٥ أبريل ٢٠١٠ الميريا - ريال مدريد : ١ / ٢

١٦ يناير ٢٠١١ الميريا - ريال مدريد : ١ / ١

٢١ مايو ٢٠١١ ريال مدريد - الميريا : ٨ / ١

٢٣ نوفمبر ٢٠١٣ الميريا - ريال مدريد : ٠ / ٥

١٢ أبريل ٢٠١٤ ريال مدريد - الميريا : ٤ / ٠

١٢ ديسمبر ٢٠١٤ الميريا - ريال مدريد : ١ / ٤

٢٩ أبريل ٢٠١٥ ريال مدريد _ الميريا : ٤ / ٠

١٤ أغسطس ٢٠٢٢ الميريا - ريال مدريد: ١ / ٢

٢٩ أبريل ٢٠٢٣ ريال مدريد - الميريا : ٤ / ٢