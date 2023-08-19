بدون رتوش

السبت 19/أغسطس/2023 - 06:58 م 8/19/2023 6:58:48 PM

اجتاح وباء كورونا «كوفيد» العالم، ثم لم يلبث أن طمر وانتهى. ولكنه أبى اليوم إلا أن يعاود الظهور مرة أخرى عبر متحور جديد اجتاح عدة دول حتى الآن. المتحور الجديد (إى جى. 5) يطلق عليه اسم «إيريس»، وهو اسم آلهة فى الأساطير اليونانية. واليوم تم تصنيف «إيريس» منذ الحادى والثلاثين من يوليو الماضى كمتحور جديد. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهوره، وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الذى ينتشر اليوم على مستوى العالم. بيد أنها أكدت عدم وجود أدلة على أنه أكثر خطورة من المتحورات الأخرى المنتشرة حاليا.

ظهر المتحور «إيريس» منذ فبراير الماضى. ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل مطرد. ويعد ظهور متحورات جديدة أمرًا طبيعيًا، أى أن هذا ليس بالأمر المفاجئ، أو غير المتوقع. وتتزايد حالات الإصابة به فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولقد احتاج بعض من أصيبوا به إلى دخول المستشفيات للاستشفاء من آثاره، ولقد أعلن أن الخبراء يستمرون فى مراقبة وتقييم تأثير هذا المتحور الجديد عندما تعاود المدارس والجامعات فتح أبوابها.

ويعد اللقاح هنا أفضل وسيلة دفاعية ضد موجات كورونا المستقبلية. وحتى الآن تم الإبلاغ عن وجود إصابات بهذا المتحور فى 51 دولة تتصدرها الولايات المتحدة، والصين، وجمهورية كوريا، واليابان، وكندا، وأستراليا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والبرتغال، وإسبانيا.

يقول الخبراء إنه لا يوجد ما يشير إلى أن المتحور الجديد يسبب أية أعراض مختلفة عن تلك التى يسببها أى متحور آخر من متحورات كورونا. وتظهر أعراض الإصابة فى الحمى، والسعال المستمر، والتغيير فى حاسة التذوق أو حاسة الشم، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإنهاك، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق. وكما هو الحال بالنسبة لمتحورات كورونا الأخرى تظل احتمالات الإصابة به أعلى نسبة لدى كبار السن، ولدى الذين يعانون من عوارض ومشاكل صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

يظل اللقاح أفضل وسيلة دفاعية ضد موجات «كوفيد» المستقبلية؛ لذا لا يزال من المهم أن يتلقى الأشخاص جميع الجرعات المخولين بتلقيها فى أقرب وقت ممكن تحصينًا لهم ضد هذا المتحور الجديد. وتشمل قائمة الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاحات «كوفيد» هذا الشتاء جميع الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، والبالغين الذين يعيشون فى دور الرعاية، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص ممن يعانون من ظروف صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة به. هذا وتقول منظمة الصحة العالمية إنها تواصل تقييم تأثير المتحورات على أداء اللقاحات للمساعدة عند اتخاذ القرارات بشأن تحديثات تركيبة اللقاح. ويوصى خبراء وكالة الأمن الصحى بغسل اليدين بانتظام، والابتعاد عن الآخرين قدر الإمكان لا سيما إذا كان الشخص يعانى من أعراض أمراض الجهاز التنفسى.