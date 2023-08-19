اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بالنادي الإسماعيلي

اكتملت منذ قليل الجمعية العمومية بالنادي الإسماعيلي لاختيار مجلس إدارة جديد وحضر عدد كبير من رموز النادي واللعبه القديمه ، بالإضافة لحضور الشخصيات العامه وأعضاء مجلس النواب والأستاذ أكرم الشافعي رئيس الغرفه التجارية بالمحافظة .واكبر الأعضاء المهندس محمد الكيلاني .

انتخابات الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي

و توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي من أجل اختيار مجلس إدارة جديد للدراويش خلال الانتخابات التي تقام الآن على ملعب الإسماعيلية وحديقة رضا.

توافد أعضاء الجمعية العمومية للتصويت فى انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الإسماعيلي



وتقدم العديد من الأسماء على الترشح فى انتخابات نادي الإسماعيلي من أجل العودة للطريق الصحيح ووجود مجلس إدارة جديد، لحل الازمات التي يعاني منها النادي خلال السنوات الماضية.

وتقدم على منصب رئاسة نادي الإسماعيلي كل من نصر أبو الحسن والذي كان رئيس للنادي من قبل بجانب علي غيط وسليمان أبو عريضة بينما يتنافس عدد كبير على منصب النائب وأخرين على العضوية فوق وتحت السن.

وقال المهندس أحمد سامي سليم كبير مشجعي النادي الإسماعيلي بمركز فايد أن الانتخابات اليوم عرسا كبير لاختيار من يمثل فريق كبير بحجم الإسماعيلي

وأكد سامي أن من ينجح في العرس الانتخابي اليوم نطالبه بعوده الإسماعيلي كسابق عصرة منافسا علي الدوري الممتاز

واشارة ممثل شباب الإسماعيلي المهندس سعيد محمد شعيب أن اليوم يسجل للتاريخ أن يختار أعضاء الجمعية العمومية النادى الاسماعيلى مجلس قوى ينهض بالنادي الإسماعيلي فى هذة المرحلة العصيبة من تاريخ النادى