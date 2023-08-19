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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

برئاسة رانيا يحيى.. لجنة الفنون والآداب بـ«قومي المرأة» تعقد اجتماعها الدوري

الدكتورة رانيا يحي
الدكتورة رانيا يحي

عقدت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رانيا يحي عضوة المجلس ومقررة اللجنة،  وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة.

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القومي للمرأة يستعرض نجاحات مبادرة تحويشة لتحقيق الشمول المالي

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تكريم أعضاء لجنة الرصد الإعلامي بالمجلس القومي للمرأة

 أكدت الدكتورة رانيا  أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الشهور القادمة ، حيث تم مناقشة تنفيذ مبادرة "بالفن مصر أحلي" بالمحافظات تستهدف التوعية بأهمية الفن ودوره في التأثير علي المجتمع من خلال تنفيذ ورش فنية للرسم وللتمثيل المسرحي، علاوة على مناقشة تنظيم ندوة حول " دور المرأة والفن في انتصارات أكتوبر" بمناسبة مرور خمسين عام علي تلك الانتصارات.

كما تضمن الاجتماع مناقشة انتاج الأعمال الفائزة في مسابقة "قوتنا لمتنا" التي أطلقتها اللجنة في مجالات النص المسرحي "فصل واحد"، وسيناريو الفيلم القصير، والقصة القصيرة، والشعر الغنائي، لطرح معالجة فنية وأدبية للمشكلات التى تواجه الأسرة.

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