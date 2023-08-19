برئاسة رانيا يحيى.. لجنة الفنون والآداب بـ«قومي المرأة» تعقد اجتماعها الدوري

عقدت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رانيا يحي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة.

أكدت الدكتورة رانيا أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الشهور القادمة ، حيث تم مناقشة تنفيذ مبادرة "بالفن مصر أحلي" بالمحافظات تستهدف التوعية بأهمية الفن ودوره في التأثير علي المجتمع من خلال تنفيذ ورش فنية للرسم وللتمثيل المسرحي، علاوة على مناقشة تنظيم ندوة حول " دور المرأة والفن في انتصارات أكتوبر" بمناسبة مرور خمسين عام علي تلك الانتصارات.

كما تضمن الاجتماع مناقشة انتاج الأعمال الفائزة في مسابقة "قوتنا لمتنا" التي أطلقتها اللجنة في مجالات النص المسرحي "فصل واحد"، وسيناريو الفيلم القصير، والقصة القصيرة، والشعر الغنائي، لطرح معالجة فنية وأدبية للمشكلات التى تواجه الأسرة.