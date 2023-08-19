"مفهوم الطموح".. موضوع نهضة العذراء في كنيسة رؤساء الملائكة

يلقي الأب أنطون القمص ميخائيل، كاهن الأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، العظة الروحية ضمن برنامج نهضة صوم العذراء مريم بكنيسة رؤساء الملائكة التابعة لمطرانية الجيزة، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً.



يلقي الأب الكاهن العظة الروحية بعنوان "مفهوم الطموح" يتخلل اللقاء اقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، قراءات وتمجيد خاص بالعذراء أم المسيح، ويتضمن العشية والتمجيد 6 ونصف مساءً، وتقديم كورال 7 والنصف مساءً، يليها العظة الروحية.



يأتي اللقاء برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف الجيزة، ويتمضن برنامج النهضة العظة الروحية حول مبادئ الكتاب المقدس والتعاليم الروحية الخاصة بفترة الصوم، ويتضمن القداس الالهي الصباحي، والعشية والعظة.



يُذكر تاريخ صوم العذراء أنه يعود إلى زمن الأباء الرسل حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند -حسب ماورد في الكتب الكنسية- وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قدمات، فطلب أن يرى أين دفنت، وحين ذهب إلى القبر ليمجدوا جسدها، فطمئن الجميع وأخبرهم أنه رأي الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.



تختتم الكنيسة القبطية مساء الإثنين المقبل، فترة صوم العذراء الذي من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.