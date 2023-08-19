"أرثوذكسي كتابي".. عنوان العظة الروحية بنهضة العذراء في المعادي

يواصل برنامج النهضة الروحية بمناسبة فترة صوم العذراء مريم بكنيسة العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي بدار السلام التابعة لمطرانية الأقباط في المعادي، اليوم السبت، من خلال اللقاء الروحي برئاسة الأب الكاهن داود سامي بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



يتناول كاهن الكنيسة القبطية موضوع العظة لهذا اللقاء بعنوان " أرثوذكسي كتابي..هل تم تحريف الكتاب المقدس؟"، ويأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات النهضة الروحية التي تتخلل اقامة القداس الالهي من السابعة صباحًا، والعشية والعظة من السابعة مساءً، ويتخللها فقرة يومية بعنوان "أسئلة إيمانية".

يأتي برنامج النهضة برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا دانيال.



يذكر تاريخ الصوم حسب ماورد في الكتب الكنسية أنه يعود إلى زمن الأباء الرسل حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند، وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قدمات، فطلب أن يرى أيندفنت، وحين ذهب إلى القبرلميجدوا جسدها، فطمئن الجميع وأخبرهم أنه رأي الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.



تختتم الكنيسة القبطية مساء الإثنين المقبل، فترة صوم العذراء الذي من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.