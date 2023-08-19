عودة أنشطة الغطس بمحافظة جنوب سيناء

عاودت السياحة البحرية أنشطتها على شواطئ دهب بجنوب سيناء، لتجذب السائحين لممارسة الغطس وأنشطة السنوركل ورؤية الأنواع المختلفة من الأسماك تحت الماء.

فى الوقت الذى تستعد فيه وزارة البيئة للبدء فى المرحلة الثانية لمشروع مراقبة سلوك أسماك القرش.

وأكدت إدارة البيئة بديوان عام محافظة جنوب سيناء أنها لم تتلق أى بلاغات بشأن صيد أسماك قرش صغيرة بأحد شواطئ مدينة طور سيناء.

وأوضحت أنه فى حالة صيد هذه الأسماك الصغيرة، يجب إطلاق سراحها فى البحر مرّة أخرى، حفاظًا على التوازن البيئى.

وأهابت إدارة البيئة بالصائدين، عدم صيد أنواع الأسماك الممنوع صيدها، وفى حالة وجودها فى شباك الصيد، لابد من إعادتها لبيئتها الطبيعية داخل البحر.