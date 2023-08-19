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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن كل المصريين" ببرج العرب الجديدة

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء أعمال  تنفيذ 333 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة برج العرب الجديدة، موضحاً أن المشروع يستهدف تنفيذ 8000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة، والتي سيتم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول مع مسئولي الشركات القائمة بتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وتم التأكيد على ضرورة التزام الشركات بالبرامج الزمنية الخاصة بالتنفيذ، فضلاً عن الالتزام بجميع معايير الجودة المطلوبة في بنود الأعمال.

وكان المهندس السيد أحمد همام، قد قام بالمرور على عددِ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث قام بمتابعة أعمال تطوير المدخل الغربي للمدينة ( طريق حسن علام ) الرابط بين المدينة والساحل الشمالي بطول 8.5 كم، موجهاً بضرورة الالتزام بالانتهاء في المواعيد المحددة.
 

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