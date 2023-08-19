محمد صلاح يتطلع لإفتتاح سجله التهديفي مع ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

يتقابل فريق الكرة الأول بنادى ليفربول مع نظيره بورنموث في السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، أمام نظيره تشيلسي بالجولة الإفتتاحية للبريميرليج للموسم الحالى 2023 ـ 2024 بنتيجة هدف لكل فريق.

و يعول يورجن كلوب أمالًا كبيرة على محمد صلاح ورفاقه، فى تحقيق الفوز اليوم أمام بورنموث وحصد الثلاث نقاط، فيما يأمل الفرعون المصري فى ممارسة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية مع الريدز وافتتاح سجله التهديفي في الدوري الإنجليزي لمواصلة الصراع على لقب هداف البطولة.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة ليفربول و بورنموث في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب أنفيلد “معقل الريدز